Una scossa di terremoto è stata registrata alle 14.40 in provincia di Avellino ed è stata avvertita anche nelle province di Napoli, Salerno e Benevento. Numerose le testimonianze sui social di cittadini che denunciano la “forte, fortissima” scossa avvertita a “Pompei, Scafati, Nola, Angri, Sorrento, Agro nocerino-sarnese, Benevento”.

Secondo una stima provvisoria dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa ha registrato una magnitudo compresa tra 3.4 e 3.9 con epicentro a Grottolella (Avellino). Successivamente il dato è stato cristallizzato: la scossa ha registrato una magnitudo di 3.6 ed è avvenuta ad una profondità di 16,1 chilometri. L’epicentro nel piccolo comune irpino di Grottolella che conta meno di 2mila abitanti.

Tra le testimonianze più significative c’è chi descrive così la scossa: “Sentito mentre pranzavo, pensavo fosse il vino… invece non mi sbagliavo”. “Nel Nolano si è sentita. Durata 3-4 secondi. Sembrava sussultoria” aggiunge un presunto esperto. “Santa Maria a Vico, provincia di Caserta, si è sentito” sottolinea un altro utente. “Avvertito Avellino città non è durata molto ma io sono un po’ vecchio é subito sono tornato indietro di 45 anni fa” si legge tra i commenti social al post dell’Ingv.

