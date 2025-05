Il cielo sopra Napoli oggi è azzurro più che mai, e non solo per il meteo: la città intera si prepara ad accogliere il corteo trionfale dei pullman scoperti che, nel pomeriggio, attraverseranno le strade partenopee tra cori, fuochi e bandiere. Una parata attesissima, organizzata dal Comune e dalla SSC Napoli, per celebrare lo scudetto che è tornato all’ombra del Vesuvio. Ma tra i mille volti della festa, uno dei più teneri e simbolici arriva dal Vomero.

Questa mattina, due classi della scuola Quarati hanno invaso le strade del quartiere con bandiere, sciarpe e cori, festeggiando sotto lo storico balcone del “nonno del Napoli”, figura iconica e amatissima dai tifosi. I bambini, vestiti d’azzurro e con il volto dipinto, hanno portato l’energia e la purezza della festa tra i passanti, ricevendo applausi e sorrisi. A guidare questa piccola ma agguerrita formazione, le maestre Paola De Luca, Daniela Di Martino, Stefania Paliotti e Maria Gabriella Provenzano, una vera squadra compatta, capitanata con passione e orgoglio da Rita Aruta. Come il Napoli sul prato del Maradona, anche loro hanno dimostrato che l’unione fa la forza, e che la vittoria è ancora più dolce se condivisa.

«Volevamo che i nostri alunni vivessero questo momento storico in prima persona», ha raccontato la maestra Rita, «Napoli oggi è un esempio di gioia collettiva, e i bambini sono i tifosi del futuro. Questo scudetto è anche loro». E se il Vomero stamattina ha dato il primo squillo, il pomeriggio promette un’esplosione di azzurro: perché quando Napoli festeggia lo fa con l’anima intera. E il mondo si ferma a guardare.

