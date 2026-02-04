Una volta c’erano le scuole di partito. Frattocchie, per il Pci. Quelle della Dc, del Psi, dei repubblicani. La prima Repubblica fondava l’attività politica sulla frequentazione maieutica delle sezioni ma anche sulla competenza acquisita in aula. E non lesinava le occasioni. Oggi per tornare a dare ai giovani e giovanissimi appassionati di politica una opportunità di formazione strutturata, l’associazione degli Ex Parlamentari, presieduta da Giuseppe Gargani – con gli inossidabili Giampaolo Sodano, Pino Soriero, Cinzia Dato, Rino Marzano e Antonello Falomi – ha stipulato un accordo con Unitelma-La Sapienza.

Sarà l’università telematica della polo universitario più grande d’Italia a erogare i corsi di Dottrine politiche, storia contemporanea, elementi di diritto costituzionale, economia politica e geostrategia. Con un certificato di diploma a fine corso, 30 CFU riconosciuti e strumenti didattici capaci di proiettare i diplomati verso carriere nelle organizzazioni politiche e sindacali e della Pubblica Amministrazione. Giampaolo Sodano, ex deputato socialista e già direttore di RaiDue e di RaiFiction, è responsabile della Formazione per gli Ex Parlamentari. «Possiamo trasmettere i valori della prima Repubblica: il populismo è presentismo. C’è chi parla alla pancia del paese, chi ai neuroni più alti. Noi vogliamo rivolgerci a questi ultimi». Cinzia Dato, ex parlamentare della Margherita, è trascinante: «Polarizzazione e scarsa conoscenza avvelenano il dibattito pubblico: noi ex parlamentari diciamo invece che l’idea diversa dalla mia può arricchire la mia idea».

Centrodestra e centrosinistra non sono portatori di cultura politica? Viene chiesto nella partecipata conferenza stampa alla Camera che ha presentato il corso. Il Rettore di Unitelma, prof. Bruno Botta, accompagnato a Montecitorio dal Direttore generale, Mauro Giustozzi, se la cava con diplomazia: «La missione dell’università è quella di insegnare alle nuove generazioni a fare meglio delle precedenti». L’appuntamento è sul sito di Unitelma-Sapienza: chi a fine corso prenderà pieni voti potrà poi provare, alle elezioni, a prenderli dagli elettori.

Aldo Torchiaro Ph.D. in Dottrine politiche, ha iniziato a scrivere per il Riformista nel 2003. Scrive di attualità e politica con interviste e inchieste.

© Riproduzione riservata

Aldo Torchiaro