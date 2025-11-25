Con 234 voti favorevoli e nessun contrario, la Camera ha approvato all’unanimità la cosiddetta Legge Berruto (Atto Camera 505-A), dal nome del deputato del Partito Democratico ed ex ct della Nazionale di volley, Mauro Berruto. Una norma che, dietro la semplicità apparente, rappresenta un cambio di paradigma nella gestione dei beni pubblici: le palestre scolastiche diventano spazi aperti alla cittadinanza, anche oltre l’orario delle lezioni e durante l’estate. È una piccola grande riforma che coniuga inclusione sociale, efficienza amministrativa e valorizzazione del patrimonio pubblico, un tema caro a chi crede in un liberalismo riformista capace di restituire alle comunità ciò che appartiene loro.

Sport, educazione e coesione: un diritto di cittadinanza

La legge nasce da un’idea semplice: lo sport è un diritto educativo e sociale, non un lusso per pochi. Aprire le palestre scolastiche significa restituire spazi di socialità soprattutto ai giovani, alle periferie e ai piccoli comuni dove gli impianti scarseggiano. Durante il dibattito parlamentare, la deputata Chiara Gribaudo (PD) ha ricordato che questa norma “non aggiunge burocrazia, ma fiducia”, riconoscendo il ruolo degli amministratori locali e del volontariato sportivo come motori di coesione. È una visione che si colloca nella migliore tradizione progressista ed europeista: promuovere inclusione e salute attraverso politiche pubbliche leggere ma efficaci, in linea con il principio di sussidiarietà sancito dall’art. 118 della Costituzione.

Dalla burocrazia alla responsabilità: la gestione passa agli enti locali

Il punto più innovativo del provvedimento riguarda la semplificazione amministrativa. Finora, per utilizzare una palestra scolastica serviva l’autorizzazione del consiglio d’istituto: un passaggio spesso paralizzante. Ora la competenza torna ai comuni, province e città metropolitane, veri proprietari degli edifici. Saranno loro a stipulare convenzioni con associazioni sportive dilettantistiche, garantendo al contempo la sicurezza e la compatibilità con le attività scolastiche. È un passo verso una pubblica amministrazione più funzionale e responsabile, dove gli enti locali tornano protagonisti nella gestione di beni comuni senza creare nuovi oneri per lo Stato.

Partenariato civico e riqualificazione senza costi per lo Stato

La Legge Berruto introduce un meccanismo virtuoso di partenariato pubblico-sociale. Le associazioni potranno proporre interventi di manutenzione o ammodernamento delle strutture, ricevendo in cambio l’uso gratuito degli impianti per un periodo proporzionato all’investimento. Si tratta di un modello che incarna perfettamente una visione liberale e progressista della finanza pubblica: promuovere il valore sociale del bene senza gravare sul bilancio statale. È la logica del co-investimento civico, che premia chi partecipa attivamente alla cura del patrimonio collettivo.

Un segnale di politica buona e concreta

In tempi di polarizzazioni e riforme annunciate, la Legge Berruto segna un raro momento di unità parlamentare e pragmatismo riformista. Non una rivoluzione gridata, ma una politica utile e tangibile, capace di tradurre in atti concreti l’idea di uno Stato che non spreca risorse ma le restituisce alla comunità. Quando il Senato approverà in via definitiva la riforma, le palestre scolastiche torneranno a essere piazze civiche della Repubblica, dove educazione, sport e cittadinanza si incontrano. È una lezione di buona amministrazione che ricorda come le riforme più efficaci, spesso, siano quelle che aprono semplicemente una porta.

Riccardo Renzi

© Riproduzione riservata

Redazione