Investito dallo scuolabus che, durante una manovra in retromarcia, non si è accorto della presenza del bambino. La tragedia è avvenuta questa mattina a Casette d’Ete, frazione del Comune di Sant’Elpidio a Mare, in provincia di Fermo: a morire un bambino di un anno, investito dal mezzo sul quale era appena salita la sorella maggiore che probabilmente stava cercando di seguire.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica, il bus avrebbe fatto retromarcia, senza accorgersi del piccolo dietro. Inutile la corsa sul posto di una ambulanza: all’arrivo dei sanitari, come riferisce l’agenzia AdnKronos, il bimbo era già morto.

Titolari delle indagini i carabinieri della stazione Sant’Elpidio a Mare, giunti sul posto assieme a polizia municipale e 118.

La tragedia è avvenuta in via Pisanelli, il piccolo è stato investito davanti alla propria abitazione dallo scuolabus. Sul luogo dell’incidente è giunto, avvertito dell’accaduto, anche il sindaco di Sant’Elpidio a Mare Alessio Pignotti.

“Una tragedia immane. Non ho parole per descrivere la portata dell’accaduto – il commento del primo cittadino a Cronache Maceratesi – È stato un risveglio che nessuno si sarebbe potuto augurare. Sinceramente è difficile, sono intervenuto subito e la scena vista lascia davvero senza parole”.



Sotto choc il conducente dello scuolabus, così come la mamma del piccolo, di nazionalità pakistana e da tempo residente a Casette d’Ete.

