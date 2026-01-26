È Marco Scurria di Fratelli d’Italia il nuovo Vicepresidente della Commissione Migrazioni del Consiglio d’Europa. Un riconoscimento descritto come “un orgoglio ed un onore” per il Senatore, testimonianza del lavoro portato avanti sul tema dal governo Meloni. Dopo l’elezione, avvenuta quest’oggi, Scurria ha commentato in una breve nota il risultato raggiunto: “Fin dal primo giorno questo governo ha voluto che il tema dell’immigrazione fosse affrontato con realismo e responsabilità, portandolo con determinazione sui tavoli europei. Grazie alla Presidente Meloni, l’immigrazione non è più un’emergenza lasciata ai singoli Stati, ma una priorità condivisa da tutta l’Europa. Continueremo anche nei tavoli di Strasburgo a lavorare su questa strada. Regole chiare, difesa dei confini, rispetto delle persone, dei loro diritti e cooperazione internazionale”. Il percorso è tracciato.

Redazione