Venerdì sera Napoli e Inter si giocheranno lo scudetto, con i partenopei impegnati in casa contro il Cagliari e i nerazzurri in trasferta a Como. Nel caso in cui le due squadre arrivassero a pari punti, lo spareggio si disputerebbe il 26 maggio.

Dalla lotta per il titolo a quella per un posto in Champions, Europa e Conference League, fino alla battaglia per la salvezza, tutto è ancora in gioco e questa mattina la Lega Calcio ha ufficializzato date e orari dell’ultima giornata, con Sky e Dazn che hanno annunciato la programmazione televisiva degli incontri.

Sky o Dazn, dove vedere l’ultima giornata di Serie A in tv e streaming

Atalanta-Parma domenica 25/05 20:45 Dazn

Bologna-Genoa sabato 24/05 20:45 Dazn

Como-Inter venerdì 23/05 20:45 Dazn

Empoli-Verona domenica 25/05 20:45 Sky Sport / Dazn

Lazio-Lecce domenica 25/05 20:45 Sky Sport / Dazn

Milan-Monza sabato 24/05 20:45 Dazn

Napoli-Cagliari venerdì 23/05 20:45 Dazn

Torino-Roma domenica 25/05 20:45 Dazn

Udinese-Fiorentina domenica 25/05 20:45 Dazn

Venezia-Juventus domenica 25/05 20:45 Sky Sport / Dazn

