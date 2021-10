Eldor Shomurodov è un pericoloso omofobo? Le cose non stanno esattamente così. Il calciatore uzbeko, attaccante della Roma di Josè Mourinho, è finito involontariamente nel tritacarne dei social con accuse pesanti.

Il giocatore avrebbe commentato su Twitter il post di Josh Cavallo, calciatore australiano e primo giocatore in attività (milita infatti nell’Adelaide United) ad annunciare pubblicamente la propria omosessualità, con parole a dir poco infelici: “Sono un calciatore e non mi sento assolutamente a mio agio con tutto questo. Immagina se i tuoi figli giocassero a calcio con dei gay. Cazzo, no! Perché la gente considera normale tutto questo. Gli uomini sono per le donne e le donne sono per gli uomini”, condite da un hashtag che recita “Che Allah ti maledica”.

Parole poi scomparsa tra le risposte al post di Cavallo, con la decisione di Twitter di sospendere l’account di Shomurodov.

Peccato che quell’account, nonostante la gogna già partita sui social (e su alcuni giornali) contro l’attaccante della Roma, non sia reale. Si tratta infatti di un “Fan account” non gestito dal giocatore, che pochi giorni fa ha cambiato nome eliminando ogni riferimento alla gestione da parte di un tifoso dell’attaccante uzbeko.

Basta infatti cercare infatti “Eldor Shomurodov fan account” sul motore di ricerca Google per essere indirizzati al profilo sospeso da Twitter, quello che erroneamente è stato spacciato come reale.

