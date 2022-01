Sono minuti di terrore a Viareggio, in provincia di Lucca, dove nella frazione di Torre del Lago un uomo si è barricato in casa e ha iniziato a sparare dalla porta della sua abitazione. Le forze dell’ordine, intervenute dopo le 14, hanno evacuato una scuola che si trova poco distante.

Durante gli attimi concitati un vigile del fuoco del distaccamento di Viareggio è stato raggiunto da un proiettile: il pompiere, di supporto alle forze dell’ordine, è stato trasportato in ospedale, ma non è grave.

Secondo le primissime informazioni l’uomo che ha aperto il fuoco dalla finestra di casa sarebbe un 45enne con problemi psichiatrici. La polizia si era recata presso la sua abitazione per sottoporlo ad un Tso, trattamento sanitario obbligatorio, quando il 45enne ha reagito barricandosi in casa assieme al padre, un ex carabiniere novantenne.

Al rifiuto di aprire la porta, i vigili urbani hanno chiamato i vigili del fuoco, che hanno tentato di forzare la porta: il 45enne ha quindi aperto il fuoco. Secondo quanto spiega la polizia, il proiettile avendo perso forza oltrepassando la porta, è ‘rimbalzato’ sul corpo del vigile del fuoco.



Il 45enne ha sparato almeno due colpi, mentre l’arma sarebbe detenuta illegalmente, fanno sapere gli agenti.

“Venite che vi sparo in testa, uno ad uno”, avrebbe urlato minacciando gli agenti. Polizia che ha quindi deciso di chiudere la strada al traffico, allontanare i pedoni e anche una scuola nelle vicinanze.

