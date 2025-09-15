Decide di togliersi la vita lanciandosi dal quarto piano della sua abitazione ma durante la caduta colpisce e uccide una donna di 83 anni che stava camminando in strada. La tragedia, nel quartiere Baggio a Milano, è avvenuta nel pomeriggio di domenica 14 settembre. L’uomo, un 70enne, è sopravvissuto all’impatto ed è ricoverato in ospedale con fratture alle gambe. E’ stato denunciato per omicidio colposo dopo una prima ricostruzione da parte dei carabinieri, nel corso dell’indagine coordinata dalla procura meneghina.

Inizialmente la scena che si sono ritrovati davanti agli occhi soccorritori e passanti lasciava ipotizzare un doppio suicidio. Gli accertamenti successivi hanno cristallizzato invece la tragedia nella tragedia. La vittima si chiamava Francesca Manno e stava tornando a casa dopo una passeggiata. Abitava anche lei in via Fratelli di Dio ed era vicina di casa dell’uomo. L’impatto è stato violentissimo e l’anziana donna è morta sul colpo rendendo inutile l’intervento del 118.

Il 70enne invece è stato soccorso e traferito al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del radiomobile e della stazione di San Cristoforo.

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo