C’è un filo scuro, quasi bruciato, che attraversa la storia industriale italiana e profuma di Kentucky. Parte dalle campagne, passa per le manifatture e arriva fino ai tavoli europei, dove oggi si discutono le regole future. È il filo del Sigaro Toscano, che da poco ha incassato il riconoscimento dell’Antico Toscano come marchio storico di interesse nazionale: un sigillo che certifica più di un prodotto, un pezzo di identità.

Dentro le manifatture, questa identità ha ancora un ritmo. È quello delle sigaraie. Non colpisce solo la velocità dei loro movimenti, ma la grazia di gesti che sembrano immutati. Già nell’Ottocento, quando le manifatture del tabacco erano tra i pochi luoghi di lavoro stabile per le donne, le sigaraie furono protagoniste di un percorso di emancipazione raro per l’epoca. Scioperarono, si organizzarono, rivendicarono diritti, salari più equi e addirittura un asilo nido interno allo stabilimento – costruendo una coscienza collettiva che avrebbe lasciato traccia nella storia del lavoro italiano. A Lucca diventarono un pilastro sociale, economico e culturale ben al di là della fabbrica. Oggi quelle mani lavorano ancora il tabacco come allora. Accanto a macchinari moderni e linee produttive avanzate, resistono le postazioni dove il sigaro nasce ancora a uno a uno: circa cinquecento pezzi al giorno per ogni sigaraia, ognuno leggermente diverso dall’altro. È un equilibrio tra industria e artigianato che definisce l’identità stessa del Toscano.

L’origine del sigaro toscano

Anche la sua origine ha qualcosa di accidentale, quasi narrativo. Estate del 1815: un acquazzone improvviso bagna una partita di tabacco lasciata ad essiccare. Quella che poteva sembrare una perdita si trasforma in scoperta. La fermentazione inattesa sviluppa un aroma intenso, ruvido, inconfondibile. È da lì che nasce il carattere del sigaro toscano, quella “forza indomita” che ancora oggi ne rappresenta il tratto distintivo. Intorno, una filiera che resiste alle semplificazioni. Il sigaro non è una commodity: è una nicchia – appena lo 0,19% del mercato europeo dei prodotti a base di nicotina –, con consumi occasionali e concentrati su una popolazione adulta. È in questo contesto che si inserisce il confronto europeo sulla revisione della Tobacco Products Directive, la normativa molto discussa che rischia di penalizzare il settore con un grave impatto sull’intero indotto della filiera. Si tratta di un passaggio atteso, che si muove lungo una direttrice chiara – le politiche di prevenzione – ma che, nel caso dei sigari, apre interrogativi sulla capacità di cogliere le differenze tra prodotti.

Il punto più sensibile riguarda gli aromi. Nel linguaggio del sigaro, questi non sono semplici aggiunte ma parti integranti del processo produttivo, legate alla fermentazione e alla materia prima. Le evidenze disponibili, tra l’altro, indicano che il sigaro non è associato all’iniziazione al fumo tra i giovani, elemento che ha finora giustificato un trattamento regolatorio distinto. Il tema, più che di contrapposizione, è quindi di misura. Come calibrare norme pensate per mercati ampi su una realtà che ha caratteristiche produttive, culturali e sociali specifiche? Questa la domanda che attraversa il settore e che riguarda, in modo particolare, Paesi come l’Italia. Qui il sigaro è anche filiera: coltivazioni, manifatture, occupazione. Un sistema che coinvolge centinaia di lavoratori diretti e migliaia nell’indotto, insieme a una rete di coltivatori distribuiti tra Toscana, Umbria e Campania. Una struttura che negli anni ha scelto di rimanere radicata sul territorio, sostenendo produzione agricola nazionale e mantenendo lavorazioni che altrove sono state delocalizzate.

Il riconoscimento come marchio storico arriva allora in un momento simbolico. Non cambia le regole del gioco, ma ricorda cosa c’è in gioco: non solo un prodotto, ma una tradizione industriale che tiene insieme terra, lavoro e memoria. E che oggi, nel confronto europeo, chiede di essere considerata per la sua specificità.

Elisa Tortorolo

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