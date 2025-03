Manifatture Sigaro Toscano rappresenta un’eccellenza italiana che da oltre due secoli unisce tradizione e innovazione. Tutto ebbe inizio nel 1815, quando un temporale estivo bagnò accidentalmente un carico di tabacco Kentucky lasciato essiccare all’aperto. Per non sprecarlo, fu lavorato e arrotolato, dando vita al caratteristico sigaro “stortignaccolo”.

Al centro della produzione ci sono ancora oggi le sigaraie, che tramandano la loro tecnica di generazione in generazione. Queste maestre artigiane furono tra le prime donne in Italia a ottenere indipendenza economica e migliori condizioni di lavoro. Già nell’800, lottarono per i primi asili aziendali, conquistando diritti fondamentali. Oggi, dopo un lungo apprendistato, selezionano le foglie e confezionano i sigari a mano, garantendo un prodotto unico. Gli Stabilimenti di Lucca e Cava de’ Tirreni custodiscono questo patrimonio, valorizzando la lavorazione artigianale con innovazione. La produzione segue metodi tradizionali: lenta essiccazione del tabacco Kentucky e stagionatura controllata. Questo equilibrio tra gesti antichi e tecnologie moderne rende il sigaro Toscano un’eccellenza made in Italy.

E la strategia è premiante. Nel 2024, MST ha registrato una crescita dell’export del +30% del fatturato, consolidando la sua presenza globale. Tra le operazioni più rilevanti, spicca l’espansione in Cina. Forte di questa crescita, MST continua a investire in innovazione e sostenibilità, coniugando eredità e nuove sfide globali.

