Più di sessanta giovani sindacalisti della Cisl riuniti a Fiesole, nello storico “Centro Studi” del sindacato riformista, per approfondire il binomio legalità-giustizia, il rispetto della contrattazione collettiva “genuina” e il ruolo del sindacato nella lotta alle mafie e allo sfruttamento, a cominciare dal caporalato. Quattro giornate di studio e confronto con al centro anche il sistema dei beni confiscati alle mafie, il loro possibile utilizzo e la tutela dei lavoratori coinvolti nelle confische.

È questo l’obiettivo dell’Evento Giovani 2026, realizzato dalla Cisl in collaborazione con il Progetto Policoro, al quale ieri hanno portato il loro contributo Don Luigi Merola, impegnato da anni nell’educazione alla legalità, e l’ex pm antimafia Michele Prestipino. «La legge non è mai una cosa sola, ed è solo una delle fonti che regolano la convivenza, accanto ai regolamenti, ai contratti, agli accordi collettivi. E se la legge non è una cosa sola, non lo è nemmeno la legalità: accanto alla dimensione giuridica ce n’è una sociologica, poi una economica e una culturale. Il sindacato nasce dentro l’intersezione di queste dimensioni, per colmare un vuoto che il mercato, lasciato a sé stesso, produce sempre: l’assenza di regole condivise, una logica che non conosce il bene delle persone, ma solo il costo e il margine», ha sottolineato la “padrona di casa”, la segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola.

Il primo terreno di legalità rimane, dunque, quello del lavoro e della contrattazione. Da qui è partita da mesi la battaglia della Cisl contro i contratti pirata. «Legalità significa anche rispetto dei contratti collettivi genuini, perché non tutti i contratti nazionali sono uguali, anche se sulla carta sembrano equivalenti. Negli anni se ne sono moltiplicati. Li chiamiamo contratti pirata, e li troviamo dove la catena degli appalti è più opaca: per vincere una gara al ribasso, un’impresa applica non il contratto giusto per l’attività che svolge, ma quello che costa meno. Così la forma della legalità diventa lo strumento per aggirare la sostanza», ha spiegato ieri Fumarola.

Ma contro le infiltrazioni criminali è servita e serve anche la partecipazione dei lavoratori alla vita dell’impresa, come strumento di trasparenza e controllo. «Un lavoratore che siede negli organi di governo dell’impresa, che ha accesso alle informazioni, che discute investimenti e appalti, è la prima sentinella contro l’infiltrazione criminale. Le mafie hanno bisogno di opacità: fatture che non tornano, subappalti che compaiono dal nulla, assunzioni decise altrove. Cose che un bilancio può nascondere e che chi sta in reparto, invece, vede», ha osservato la leader della Cisl. Una responsabilità che Fumarola ha affidato soprattutto ai giovani sindacalisti presenti da ieri a Fiesole. «La legalità non si insegna soltanto con le leggi e le sanzioni, anche se servono. Si insegna prima di tutto con l’esempio. Voi che avete scelto di fare sindacato da giovani siete già parte di questa pedagogia: ogni volta che non chiudete un occhio, che difendete un collega più esposto di voi, che rifiutate di considerare normale un abuso solo perché si è sempre fatto così, state insegnando qualcosa a chi verrà dopo di voi», ha ammonito Fumarola.

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Eleonora Tiribocchi