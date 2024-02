Skin sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo. La cantante inglese canta “Hallelujah” nella quarta serata, venerdì 9 febbraio, dedicata ai duetti e alle cover con i Santi Francesi.

Skin a Sanremo con i Santi Francesi

Tra i Santi Francesi e Skin, oltre alla musica, c’è una cosa in comune: X Factor. Nell’edizione del 2015 del talent, Skin è stata giudice, mentre i Santi Francesi lo hanno vinto nel 2022. Cantano Hallelujah, celebre canzone di Leonard Cohen, poi resa celebre anche da Jeff Buckley negli anni Novanta.

Che fine ha fatto Skin

Skin è lo pseudonimo di Deborah Anne Dyer, nasce a Londra nel 1967. Dal 1994 è leader degli Skunk Anansie, mentre prova la carriera solista dal 2001 al 2009.

Skin: il look, i capelli, la testa rasata

Skin non ha nessuna malattia. Il suo look ha sempre destato particolare attenzione. In un’intervista del 2016 a Vanity Fair ha spiegato la sua scelta: “Sono stata molto insicura fino al giorno in cui mi sono rasata i capelli. Quando l’ho fatto mi sono guardata allo specchio e ho trovato me stessa”. “Ho capito che quando me li faccio crescere è perché sono un po’ triste. Quindi per sapere come sto basta guardarmi la testa, se sono rasata allora vuol dire che tutto va alla grande”, ha spiegato la leader degli Skunk Anansie.

Skin, moglie e figlia

Dopo un matrimonio terminato, a settembre del 2020 Skin ha annunciato le nozze con la performer e scrittrice canadese Ladyfag. Il vero nome della donna è Rayne Baron. Le donne si sarebbero dovuto sposare nel 2021, matrimonio rinviato per via delle restrizioni Covid. Ma intanto a dicembre del 2021 sono diventate mamme di Lev Lylah.

Luca Sebastiani