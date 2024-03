La Corte d’assise d’appello di Reggio Calabria ha condannato a 24 anni Cristian Ioppolo, accusato dell’omicidio di Alessandra Musarra avvenuto il 7 marzo 2019 in contrada Campolino di Santa Lucia (Messina).

L’ex fidanzato della vittima avrebbe soffocato la giovane per gelosia. In primo grado il 31enne era stato condannato all’ergastolo e poi, in Corte d’assise d’appello, nel 2022 i giudici avevano confermato la sentenza comprese le provvisionali: i risarcimenti immediati e disposto il risarcimento nei confronti delle parti civili. La Cassazione nel settembre del 2023 aveva poi annullato la condanna all’ergastolo, rinviando a un nuovo giudizio a Reggio Calabria.

Redazione

