Gaetano Manfredi vicinissimo alla vittoria al primo turno. L’ex ministro del governo Conte II, candidato di Partito democratico, Movimento 5 Stelle e alcune liste civiche, stando al sondaggio realizzato da Youtrend per Gedi, si assesterebbe al 48,2% contro il 26,2% di Catello Maresca, l’ex pm anticamorra a capo della coalizione del centrodestra (e di alcune liste civiche). Maresca, in attesa delle decisione del Consiglio di Stato che arriverà nelle prossime ore, potrebbe tuttavia risentire dell’esclusione di ben quattro liste (tre civiche più quella della Lega, Prima Napoli) dalle prossime lezioni in programma il 3 e 4 ottobre.

Terzo nei sondaggi, in evidente risalita, l’ex sindaco e governatore Antonio Bassolino, quotato al 17,4%. A Picco invece ( 7,4%) Alessandra Clemente, ex assessore dell’amministrazione di Luigi de Magistris che paga l’abbandono di numerosi consiglieri e assessori, migrati in liste avversarie. Gli altri candidati sono allo 0,8%.

In caso di ballottaggio Manfredi-Maresca, l’ex Rettore della Federico II è dato al 69,2% mentre il magistrato in aspettativa al 30,8%.

Il dato più raccapricciante resta tuttavia quello relativo alla percentuale di persone ancora indecise o che ha già annunciato di astenersi dal voto. Stando ai rilievi di Youtrend si assesterebbe al 52, 4%. Oltre un cittadino napoletano su due, al momento, è ancora in fase decisionale e potrebbe non presentarsi alle urne.

Tra i partiti in testa c’è il Movimento 5 Stelle con il 28% dei consensi, seguito dal Pd con il 15,4%. Le altre liste della colazione di Manfredi arrivano al 10,5%. Nel centrodestra il primo partito risulterebbe Fratelli d’Italia (7,8%), seguito da Lega (6,49%, al momento senza lista), Forza Italia (3,9%). Le altre liste del centrodestra a sostegno di Maresca sono date al 5,3%.

Le priorità per i cittadini napoletani sono Lavoro (45,8%), Viabilità e manutenzione delle strade (33,3%), Trasporto pubblico (32,9%), Tutela dell’ambiente (32,6%), Sicurezza contro la criminalità (31,5%).

Redazione

© Riproduzione riservata

Giovanni Pisano