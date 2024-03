La nave cargo che ha provocato il crollo del ponte di Baltimora aveva “perso propulsione” mentre lasciava il porto e aveva avvertito le autorità che stava perdendo il controllo. Lo riporta la Abc citando la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. “La nave aveva informato il ministero dei Trasporti del Maryland di aver perso il controllo e che una collisione col ponte era possibile”, afferma la rete tv.

Il trasporto marittimo nel porto di Baltimora è stato “sospeso fino a nuovo ordine”

Lo rendono noto le autorità. Intanto due persone sono state tratte in salvo nel fiume Patapsco questa mattina dopo il crollo del ponte di Baltimora: lo ha detto in una conferenza stampa il capo dei vigili del fuoco della città, James Wallace, come riporta la Cnn. “Siamo ancora in una posizione attiva di ricerca e salvataggio a questo punto”, ha aggiunto.

La folle uscita di Joey Barton sui social: ‘Ora le donne guidano navi’

Joey Barton indigna l’Inghilterra e il mondo con un’uscita a dir poco di cattivo gusto sul disastro di Baltimora rimediando ancora una volta insulti e accuse di sessismo. L’ex centrocampista inglese, di cui già si ricordano i comportamenti sopra le righe in campo, non è nuovo a uscite fuori luogo.

L’ex calciatore, noto per i suoi numerosi comportamenti controversi, si è trovato al centro delle polemiche a causa di una battuta infelice riguardo alla tragedia del crollo del ponte, colpito da una nave cargo, negli Stati Uniti.

Nella notte italiana, un mercantile ha causato il crollo del collegamento, facendo precipitare veicoli e persone nel fiume Patapsco, con almeno 20 persone coinvolte e lo stato di emergenza dichiarato nel Maryland. Mentre continuano le ricerche delle vittime, Barton ha condiviso un video del crollo del ponte, commentando ironicamente: “Adesso le donne guidano le navi”, seguito da una emoticon che piange e un pollice in su.

La dinamica dell’incidente disastroso

Nell’incidente di Baltimora nel Maryland si cercano almeno venti dispersi nelle acque del fiume Patapsco dopo il crollo del ponte Key Bridge. La struttura è collassata a seguito dell’urto di una nave portacontainer battente bandiera di Singapore. L’incidente, avvenuto intorno all’1.30, ora locale, (le 6.30 italiane) è stato confermato dalla Guardia Costiera degli Stati Uniti. “Tutte le corsie sono chiuse in entrambe le direzioni per un incidente sulla I-695 Key Bridge. Il traffico viene deviato”, ha scritto su X l’Autorità dei trasporti del Maryland.

Redazione

