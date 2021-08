Due giorni di incessanti ricerche hanno portato gli investigatori del VI Distretto del commissariato Casilino della polizia di Stato a individuare e fermare un uomo di 57 anni accusato tentato omicidio contro la guardia giurata del supermercato Eurospin di via Corleone nella borgata Finocchio, a est di Roma. Il ricercato si nascondeva in un appartamento che riteneva un luogo sicuro dove passare la latitanza a Ostia ma gli agenti hanno individuato il covo e fermato.

I FATTI – Sono andati in scena nella sera di venerdì: Il 57enne voleva fare la spesa all’Eurospin di via Corleone, in zona Finocchio, ma senza indossare la mascherina. Un controllo di routine da parte del vigilante per il rispetto delle regole anti-Covid, che sembrava essersi risolto con l’allontanamento dell’uomo.

L’uomo è andato via a bordo della sua auto e sembrava tutto finito quando però, poco dopo, gli eventi sono precipitati. Il 57enne si è ripresentato alle porte del supermercato armato di pistola. Sceso dall’auto, ha individuato la guardia giurata ed ha fatto fuoco, fortunatamente senza colpire la vittima ma centrando la vetrina, quindi è fuggito via sgommando. Ora è accusato di tentato omicidio.

