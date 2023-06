Prima un colpo d’arma da fuoco in aria, poi la brutale aggressione avvenuta quasi all’alba nei confronti di un uomo che stava andando a lavorare. Quest’ultimo prima è stato scaraventato a terra, poi derubato del cellulare e dello zaino e, infine, per impedire una sua razione è stato colpito alla testa con il calcio della pistola.

Gli agenti del Commissariato Vasto-Arenaccia, guidati dal vice questore aggiunto Manuela Marafioti, hanno dato esecuzione a un decreto di fermo emesso dalla procura per i Minorenni di Napoli nei confronti di due giovani collocati all’Istituto penitenziario minorile come disposto dal Gip del Tribunale di competenza.

I due sono gravemente indiziati di essere gli autori di una rapina commessa il 6 giugno scorso ai danni di un cittadino italiano. Nel corso del raid, uno dei minori sparava un colpo in strada per attirare l’attenzione della vittima che una volta raggiunta veniva scaraventata a terra e, minacciato con una pistola, costretto a consegnare l’iPhone 12 e lo zaino che aveva. Per guadagnare la fuga e impedire alla vittima di reagire, uno dei due lo colpiva al volto con il calcio della pistola. Poi la fuga con la refurtiva, ovvero il cellulare e lo zaino con gli effetti personali dell’uomo.

Le indagini avviate poco dopo, grazie alla denuncia della vittima, hanno consentito ai poliziotti di arrivare all’identificazione dei due grazie alle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, sia pubblici che privati, presenti nella zona. Importante, ai fini dell’identificazione, anche il riconoscimento effettuato dalla vittima.

In corso ulteriori indagini finalizzate a cristallizzare l’eventuale responsabilità dei due minori indagati in merito ad altre rapine consumate nella zona.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

