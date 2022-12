Panico per le vie del centro di Parigi. Diversi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi a Parigi in rue d’Enghien nel decimo arrondissement al centro culturale curdo Ahmet-Kaya. Secondo una prima ricostruzione della Procura ci sarebbero due morti e quattro feriti, di cui due in condizioni gravissime. “Un uomo di 69 anni è stato fermato e posto in stato di fermo”, ha detto la procura.

La sparatoria nel centro di Parigi “ha avuto luogo al centro culturale curdo Ahmet-Kaya, al numero 16 di rue d’Enghien”: è quanto scrive Le Parisien, confermando che un “uomo di circa 70 anni ha aperto il fuoco contro diverse persone”. Secondo fonti di polizia citate dalla stampa francese, i colpi d’arma da fuoco sono stati sparati nel centro di Parigi poco prima di mezzogiorno, causando diversi feriti. I fatti si sono consumati in rue d’Enghien, nel decimo arrondissement (circoscrizione) di Parigi. L’uomo fermato, dicono fonti di polizia, “potrebbe avere una sessantina d’anni”. Intanto, la gente è sotto shock. “Sette, otto, spari in strada, è stato il panico totale. Siamo rimasti chiusi all’interno“, ha detto una negoziante di zona citata dalla France Presse.

La prefettura di polizia di Parigi invita cittadini e turisti ad “evitare il settore” teatro della sparatoria in Rue d’Enghien, nel X arrondissement della capitale francese. In un messaggio pubblicato su Twitter, le forze dell’ordine chiedono di “lasciare intervenire i servizi di soccorso” nella zona. Secondo un testimone presente sul posto, uno dei feriti si trovava dal barbiere quando è stato colpito al polpaccio. L’attacco, ha proseguito Le Figaro, sarebbe avvenuto in particolare all’interno di un luogo della comunità curda, probabilmente un centro culturale. Secondo la giornalista del quotidiano sul posto, Jeanne Senechal, i testimoni hanno confermato di aver sentito diversi spari. Sul posto ci sono un gran numero di agenti e soccorritori, ha aggiunto la cronista.

La procura di Parigi ha aperto un’inchiesta per “assassinio, omicidio volontario e violenze aggravate” dopo la sparatoria che ha causato almeno due morti e quattro feriti in rue d’Enghien, nel centro di Parigi: è quanto riferisce la Procura di Parigi citata da Bfm-Tv. “Un uomo di 69 anni è stato fermato e posto in stato di fermo“, precisa la procura.

