Sono entrati in scooter nel distributore di carburante simulando un rifornimento, poi dopo la richiesta ai due lavoratori (“10 euro di benzina grazie“), uno di loro ha estratto la pistola intimando loro di consegnare l’incasso della giornata. Ne è nata una colluttazione con padre e figlio, gestori del distributore IP di via Campi Flegrei a Pozzuoli (Napoli), che hanno provato ad allontanare i due malviventi, facendoli cadere anche dallo scooter.

Quello armato di pistola, però, ha vendicato la ‘resistenza’ delle prede esplodendo due colpi d’arma da fuoco che, per mera fortuna, hanno ferito di striscio (al braccio e al fianco), il figlio del titolare del distributore. Ennesima tragedia sfiorata, nel corso di un tentativo di rapina, tra Napoli e provincia a poche settimane di distanza dal ferimento in via Reggia di Portici, nel capoluogo partenopeo, dell’ingegnere 32enne, ferito per sfregio da due giovani banditi dopo essersi rifiutato di consegnare lo scooter mentre stava facendo benzina.

Ad intervenire prontamente sul posto, poco dopo le 18 di mercoledì 26 aprile, gli agenti della polizia municipale di Pozzuoli che hanno soccorso il giovane ferito, chiamando poi il 118. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie, le sue condizioni non sarebbero gravi. Le indagini sono adesso affidate alla polizia che sta acquisendo le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona e al distributore stesso nel tentativo di reperire elementi utili all’identificazione della coppia di rapinatori entrata in azione in sella a uno scooter.

Episodio avvenuto in pieno giorno e in un orario solitamente affollato perché nella zona sono presenti diversi bar e attività di ristorazione. Tanta paura per i due lavoratori del distributore. Stando a quanto riferisce Cronacaflegrea.it, si tratta della seconda rapina un anno subita dal titolare dell’attività. Anche in occasione della prima aggressione, l’uomo reagì per mettere in fuga i malviventi.

Sempre in giornata, questa volta nel quartiere Fuorigrotta a Napoli, un altro episodio ha visto protagonista la polizia municipale, impegnata nell’inseguimento di due presunti rapinatori sospettati di aver compiuto un colpo pochi minuti prima. Inseguiti dagli agenti in moto, i due non si sono fermati all’alt proseguendo la fuga interrotta poi in via Leopardi dall’esplosione di due colpi d’arma da fuoco, presumibilmente in aria, da parte di uno dei poliziotti locali.

seguono aggiornamenti

