Paura e spari a Napoli. Momenti di panico si sono vissuti nel quartiere di Fuorigrotta, dove poco dopo le 18 sono stati esplosi colpi d’arma da fuoco, presumibilmente in aria, lungo via Leopardi (all’altezza dell’incrocio con via Arlotta) nel corso di un inseguimento tra la polizia municipale e uno scooter, con due persone a bordo, che non si è fermato a un posto di blocco.

Sul posto sono intervenute diverse volanti della polizia oltre ai carabinieri: i due uomini in sella allo scooter sono stati bloccati. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto ma, secondo una prima ricostruzione, i proiettili sarebbero partiti da una pistola di un agente della polizia municipale, corpo guidato da Napoli dal generale Ciro Esposito.

Attimi di paura tra le numerose persone presenti in strada al momento degli spari. Si tratta infatti di una zona commerciale molto affollata durante la giornata. Il traffico, in attesa dei rilievi delle forze dell’ordine, ha subito gravi ripercussioni.

seguono aggiornamenti

