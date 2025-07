Sette colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi la scorsa notte contro una nuova struttura dello Zenith Cafè&Restaurant, attività commerciale molto nota sul lungomare di via Napoli a Pozzuoli. Il raid armato è avvenuto poco dopo le tre di notte di venerdì 25 luglio e, secondo una prima ricostruzione, ha visto entrare in azione due persone in sella ad uno scooter.

Una volta arrivati all’esterno della struttura, il passeggero dello scooter è sceso armato di pistola. Non è chiaro se l’obiettivo fosse il nuovo locale dove sono in corso i lavori di ristrutturazione o la storica attività assai frequentata durante tutto l’anno.

Sorpreso dal vigilante non armato dello Zenith, il malvivente ha prima puntato l’arma contro l’uomo, poi ha iniziato a esplodere diversi proiettili contro la struttura che si trova sulla destra del marciapiede, in direzione Pozzuoli. Ben sette ‘botte’ esplose dal basso verso l’alto che si sono conficcate contro le vetrate del locale. Sul posto sono intervenuti nel giro di pochi minuti i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli e la Scientifica per i rilievi. In giornata è poi arrivato anche il pm di turno della procura di Napoli.

Secondo quanto ricostruito dalle telecamere presenti nella zona, dopo il raid i due malviventi sono fuggiti verso Pozzuoli percorrendo via Napoli prima di abbandonare lo scooter, risultato – secondo quanto appreso dal Riformista – rubato da pochi giorni. Indagini in corso per far luce su un episodio inquietante che coinvolge uno dei bar-ristoranti più rinomati della zona flegrea.

I titolari al momento preferiscono non rilasciare dichiarazioni perché scossi da quanto accaduto.

