Un mese fa auto e negozio crivellati di proiettili, la scorsa notta un nuovo raid contro lo stesso commerciante cinese, titolare di un negozio di detersivi: questa volta ignoti hanno dato fuoco al Suv parcheggiato in strada, in via Battistello Caracciolo, nel quartiere Avvocata a Napoli. L’episodio è avvenuto poco dopo la mezzanotte dell’8 dicembre.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme nel giro di pochi minuti. Proseguono le indagini dei carabinieri volte a far luce su due raid intimidatorio avvenuti nel giro di un mese contro la stessa persona, incensurata, che risiede a poca distanza dall’attività che gestisce. Quest’ultima è stata ascoltata dagli investigatori nelle scorse ore. Ha chiesto aiuto, è sotto choc. Al vaglio presunte richieste di racket ricevute in vista delle imminenti festività natalizie.

Al vaglio le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona nel tentativo di acquisire indizi utili all’identificazione dei protagonisti del radi. Lo scorso 7 novembre ignoti spararono nove colpi d’arma da fuoco contro la Mercedes parcheggiata in strada e altri cinque proiettili contro il negozio della vittima, poco distante da dove era parcheggiata l’auto.

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

