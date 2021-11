Gli hanno crivellato auto e negozio di colpi d’arma da fuoco. È il raid di cui è stato vittima nella notte tra sabato e domenica un piccolo imprenditore di origini cinesi, incensurato, titolare di un’attività commerciale nei pressi di via Battistello Caracciolo a Napoli.

Ignoti nella notte hanno sparato nove colpi d’arma da fuoco contro la Mercedes parcheggiata in strada, ma nel pomeriggio odierno le forze dell’ordine intervenute hanno rilevato altri cinque proiettili esplosi contro il negozio della vittima, poco distante da dove era parcheggiata la Mercedes.

Al momento del raid il proprietario del veicolo e del negozio non era sul posto, mentre nessuna persona è rimasta ferita.

La segnalazione è arrivata nella tarda mattina dai residenti della zona di via Battistello Caracciolo. Indagini in corso per accertare la natura del raid e per identificare l’eventuale responsabile. Il modus operandi fa chiaramente pensare ad una intimidazione nei confronti del commerciante cinese.

