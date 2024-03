A bordo di un’auto rubata, hanno investito due giovani in scooter (uno è gravissimo) poi hanno abbandonato la vettura impossessandosi di quella di una donna che si trovava nei paragi, esplodendo diversi colpi d’arma da fuoco.

Terrore a Ponticelli, periferia est di Napoli, dove in serata, poco dopo le 18, i carabinieri della compagnia di Poggioreale e i militari del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli sono intervenuti in via delle Metamorfosi, altezza fermata della Vesuviana.

Poco prima e per cause ancora in corso di accertamento ignoti a bordo di un’auto hanno investito due ragazzi a bordo di scooter.

I malviventi hanno poi abbandonato il mezzo e rapinato una donna della sua auto che era lì poco distante pare esplodendo un colpo d’arma da fuoco. I malviventi incappucciati (non si è ancora capito quanti) sono fuggiti.

I centauri rimasti feriti sono stati trasferiti nell’ospedale del mare.

Il primo ha 23 anni é grave ed in prognosi riservata (sarà intubato) mentre l’altro ha 31 anni e al momento pare non sia grave.

Indagini in corso da parte dei carabinieri impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica dell’evento. Le vittime sono già note alle forze dell’ordine.

