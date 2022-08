Quattro colpi d’arma da fuoco hanno rotto il silenzio della notte ad Afragola, provincia di Napoli. La vittima è un 44enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, che si è presentato all’ospedale di Frattamaggiore con più ferite. Tre colpi lo avevano raggiunto al piede destro, uno al piede sinistro. Sul caso indagano i Carabinieri di Casoria.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, che stanno indagando sull’accaduto, l’uomo – un 44enne di Afragola, noto alle forze dell’ordine – si è presentato nel pronto soccorso dell’ospedale di Frattamaggiore con ferite da arma da fuoco. Tre colpi al piede destro, uno al piede sinistro. È ancora ricoverato in osservazione ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una sommaria ricostruzione, ancora al vaglio dei carabinieri di Casoria, l’uomo sarebbe stato ferito in via Cantariello forse dopo un tentativo di rapina. Le indagini chiariranno cosa c’è all’origine della violenza perpetrata in strada.

