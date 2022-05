Tornado a casa da lavoro un automobilista incrocia lo strano trasporto: due ragazzi in sella a uno scooter trasportano una vespa azzurra portandola in braccio. Non è la scena di un film, è successo ad Afragola, in provincia di Napoli. La scena l’ha immortalata l’automobilista mentre guidava. Incredulo di ciò che aveva davanti ai suoi occhi non ha potuto fare a meno di commentare: “Cose da pazzi! Guardate questi due, vedi? Poi si fanno male?”. E intanto segue l’assurdo trasporto per qualche metro.

Nel video, pubblicato da Francesco Emilio Borrelli, si vedono i due ragazzi a bordo dello scooter. Uno guida tranquillamente, mettendo anche la freccia prima di girare agli incroci, il secondo mantiene in braccio la vespa azzurra cercando di tenersi in equilibrio per non cadere dal mezzo in movimento: con un braccio regge la vespa, con l’altro cerca di mantenersi al guidatore. Entrambi sono senza casco. Non è chiaro il motivo dell’assurdo trasporto, ma sui social qualcuno ipotizza che possa trattarsi di un furto.

A Napoli in quanto a “guida creativa” se ne erano già viste tante: un’intera famiglia di 4 persone in scooter, trasporto di mobili e materassi in scooter e persino auto al traino di scooter, ma addirittura una vespa non si era ancora vista prima. L’automobilista ha immortalato il folle trasporto e ha segnalato al consigliere regionale il video. “Signor Borrelli ad Afragola succedono cose da pazzi. Due ragazzi che trasportano una Vespa su uno scooter” recita il post pubblicato dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che di suo pugno aggiunge: “Incredibile”.

In poche ore il video è diventato virale suscitando le reazioni più disparate. Qualcuno scrive “No vabbè”, qualcun altro “Benvenuti in Africa” e poi qualcuno si è sbizzarrito ad articolare: “Sicuramente qualche povero cristo sta piangendo”, “Però ha messo la freccia”, “La possibilità di essere fermato da una volante in certe zone e in certi orari è inferiore alla probabilità di fare il 6 al Superenalotto”, “Però dobbiamo riconoscere che é super bravo a mantenerla senza farla cadere”, “Non è da tutti, saranno sicuramente degli esperti equilibristi circensi”, “Chissà perché qualcosa mi dice che l’hanno rubata. O forse sarò solo uno dei tanti malpensanti”, “L’essere umano è arrivato sulla luna ma non aveva mai fatto prima ciò che vedo in questo video”.

