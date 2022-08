Ha esploso due colpi di pistola contro la moglie 77enne, poi si è barricato in casa. Paura a Bacoli, comune in provincia di Napoli, dove sono in corso le procedure di negoziazione con i carabinieri del Nucleo Investigativo del comando provincia di Napoli.

L’episodio è avvenuto in via Terme Romane dove l’80enne ha prima ferito la moglie con una pistola di piccolo calibro, raggiunta da due proiettili e ora ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli dove non è in pericolo di vita.

Successivamente l’uomo si è chiuso in casa armato. Non sono ancora chiari i motivi che hanno portato al ferimento della donna. Sul posto presenti anche i carabinieri della compagnia di Pozzuoli.

seguono aggiornamenti

Ciro Cuozzo Giornalista professionista, nato a Napoli il 28 luglio 1987, ho iniziato a scrivere di sport prima di passare, dal 2015, a occuparmi principalmente di cronaca. Laureato in Scienze della Comunicazione al Suor Orsola Benincasa, ho frequentato la scuola di giornalismo e, nel frattempo, collaborato con diverse testate. Dopo le esperienze a Sky Sport e Mediaset, sono passato a Retenews24 e poi a VocediNapoli.it. Dall'ottobre del 2019 collaboro con la redazione del Riformista.

