Non ha retto l’emozione del sì e uscito dalla chiesa lo sposo è svenuto in macchina. Pierfrancesco trentenne napoletano nel giorno del fatidico “per sempre” inconsapevolmente ha dato vita a un siparietto diventato virale su Tiktok. È successo giovedì 6 luglio a Posillipo: usciti dalla chiesa mano nella mano Pierfrancesco ed Elena hanno salutato amici e parenti in festa, il lancio del riso, le foto di rito e poi via in macchina per raggiungere la villa e dare inizio alle danze.

Proprio in auto lo sposo ha ceduto ed è svenuto. Elena è stata la prima a iniziare a ridere e ha subito allertato i testimoni che muniti di cellulare hanno ripreso la scena esilarante. Della serie gli amici si vedono nel momento del bisogno! Lo sposo si è poi ripreso e il matrimonio è filato liscio. Auguri agli sposi.

“Ho riso tantissimo e il momento è stato esilarante – ha commentato la neo sposa Elena al Riformista – I giorni prima del matrimonio sono stati faticosi ed emozionanti, il caldo e il carattere ansioso di mio marito hanno fatto il resto. Il video è nato per gioco e per riprendere un momento divertente, mai ci saremmo aspettati di finire ovunque. La cosa ci fa sorridere, ma vorrei rassicurare tutti: lo sposo si è rinfrescato con acqua gelida e la festa è andata avanti senza altri svenimenti”.

Il video, pubblicato su TikTok dallo stesso sposo, in pochi giorni ha raggiunto oltre un milione e 600mila visualizzazioni.

Redazione

Ciro Cuozzo