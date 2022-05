Martedì 3 maggio 2022 alle ore 19:00 presso il Teatro Stabile d’innovazione Galleria Toledo, via Concezione a Montelcavario, 34 Napoli, si terranno la proiezione del cortometraggio Stabat Mater, girato dal regista Giuseppe Tesi con gli attori Melania Giglio e Giuseppe Sartori e con la partecipazione dei detenuti della Casa Circondariale “Santa Caterina” di Pistoia, e la presentazione del volume Senza pregiudizio. Dove il cinema si fa riscatto (Edizioni Metilene 2021), ispirato al percorso cinematografico affrontato all’interno della struttura carceraria e sostenuto dall’associazione Farcom Pistoia e Farmacap Roma.

Il volume- documento ripercorre la genesi di questa produzione cinematografica, a partire dall’approccio con gli stessi detenuti, ai quali in prima battuta sono state sottoposte tutta una seria di domande utili a “scavare, con discrezione, un profilo privato e che in qualche modo coincideva, in prospettiva emozionale, con la storia di una Madre colta nel momento in cui pare non esserci possibilità alcuna per intervenire”. Ogni vita porta con sé un lutto, dove “lutto” non è solo cessazione fisica e biologica dell’esistenza, ma è anche un’idea privata di morte, quella che ti sfiora quando ti piacerebbe avere una famiglia che ti ama e non ce l’hai, quando un padre violento scarica su di te, bambino, la sua rabbia, quando alla fine le giravolte imprevedibili della vita ti confinano dietro le sbarre, in un buco di disperazione ancora più grande. Perché alla fine “la carcerazione” è il vero lutto”.

Terminata la visione del cortometraggio, si avvicenderanno le voci dei relatori: Valentina Stella, cantante e attrice, nel film “Stabat Mater” della canzone “Indifferentemente”; Gianluca Guida, direttore del carcere minorile di Nisida, interverrà con un approfondimento sul tema la giustizia minorile: l’esperienza di Nisida; Pietro Ioia, garante dei detenuti del Comune di Napoli, affronterà la tematica Privazione della libertà; modera la giornalista de “Il Riformista” , Viviana Lanza.

L’evento si chiuderà intorno alle ore 20:15 con le conclusioni del regista Giuseppe Tesi.

