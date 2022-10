L’ edizione 2022 della Start Cup Campania sarebbe probabilmente piaciuta a Mario Raffa, alla cui memoria le università campane hanno all’unanimità deciso di intitolarla. A partire dallo scorso aprile, il direttivo del premio, quest’anno guidato dal Prof. Pierluigi Rippa, docente di Ingegneria economico-gestionale della Federico II, si è impegnato per consolidare e ulteriormente ampliare le attività che tradizionalmente caratterizzano l’iniziativa. Ne è risultata un’edizione estremamente densa, il cui tratto distintivo è stato l’entusiasmo e l’impegno con cui gli Atenei campani si sono impegnati con l’obiettivo di promuovere l’imprenditorialità nel segno di Raffa.

Dapprima – nel corso della primavera – un percorso formativo rivolto ad aspiranti imprenditori provenienti dal mondo accademico, articolato in più incontri miranti a trasferire le conoscenze e competenze utili per sviluppare un’idea di impresa e portarla sul mercato. I corsi hanno riscosso un buon successo, con oltre 90 discenti presenti nelle aule o collegati virtualmente.

Subito dopo – tra maggio e giugno – una serie di eventi in cui studiosi, imprenditori, appassionati e studenti hanno discusso dei problemi e delle opportunità in cui si imbatte nel promuovere l’incontro tra il sapere scientifico, sia esso di ambito tecnico o umanistico, e l’imprenditorialità. Si è trattato di un vero e proprio tour itinerante che ha toccato tutti i capoluoghi della regione e ha coinvolto, oltre agli Atenei, i principali attori del sistema regionale di innovazione: la Regione, gli incubatori, gli startupper, gli ordini professionali.

Infine, il concorso vero e proprio, cui hanno preso parte 49 gruppi di aspiranti imprenditori, provenienti da tutti gli Atenei campani, ognuno con un’idea innovativa e un piano su come tradurla sul mercato, illustrato in un dettagliato business plan inviato entro la scadenza del 20 settembre. La premiazione dei progetti migliori si terrà il 24 ottobre quando una giuria composta da 39 esperti qualificati, che avranno esaminato la documentazione prodotta dai partecipanti, assegnerà i numerosi premi messi in palio dalle Università e da alcuni autorevoli partner.

Le idee meglio valutate avranno l’onore di rappresentare la Campania alla ventesima edizione del prestigioso Premio Nazionale per l’Innovazione (https://www.pnicube.it/pni-2022), in programma 1 e 2 dicembre a L’Aquila. La location scelta da Start Cup Campania per la premiazione non è casuale: Procida, nella prestigiosa sala consiliare della Capitale della Cultura Italiana 2022 , probabilmente il luogo più adatto per dibattere dell’incontro tra scienza, cultura e impresa. E di futuro. L’evento, patrocinato dalla regione Campania, dal Comune di Procida, da Procida Capitale della Cultura e dall’Ordine degli ingegneri, si svolgerà il 24 Ottobre 2022 a partire dalle ore 10.

© Riproduzione riservata

Redazione