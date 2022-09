Tutto pronto per l’edizione 2022 dell’evento che per l’ottavo anno riunisce comunicatori e giornalisti digitali di tutta Italia. Quest’anno anche con la nuova esibizione della Nazionale italiana Comunicazione Digitale per un triangolare con le Nazionali sindaci e attori.

Conto alla rovescia per gli Stati Generali della nuova comunicazione pubblica, che venerdì 16 e sabato 17 settembre si terranno a Bergamo, presso l’Università, in occasione dell’edizione 2022 della manifestazione promossa dall’Associazione PA Social.

Si tratta dell’ottavo appuntamento con l’evento che nasce per fare il punto su quanto si sta muovendo nel mondo della nuova comunicazione via social network, chat, intelligenza artificiale, con la presentazione delle novità e di buone pratiche provenienti da tutta Italia. Dopo Roma (2015), Firenze (2016), Ancona (2017), Venezia (2018), Torino (2019), Perugia (2020), Catania (2021) è la volta di Bergamo che ha organizzato l’iniziativa con il patrocinio dell’Università degli Studi di Bergamo, la Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo e il Comune di Bergamo, insieme a Fondazione Italia Digitale, SdC network, Ordine dei Giornalisti della Lombardia.

L’obiettivo è sempre quello di tenere alta l’attenzione sulla comunicazione digitale, con particolare attenzione, nel corso della prima giornata, anche all’uso corretto di chat e social network. Saranno infatti presenti molte delle principali piattaforme digitali (Meta, Google, TikTok, Twitch, LinkedIn, Hootsuite) con l’obiettivo di creare un’occasione di confronto tra il mondo aziendale, accademico e quello più strettamente operativo, che lavora ogni giorno a servizio della Pubblica Amministrazione, all’Urp digitale e al rapporto tra formazione e professione. Sabato si parlerà della responsabilità del nuovo comunicatore pubblico, per poi passare la palla, non solo virtualmente ma anche materialmente, al triangolare di calcio che si terrà alle ore 16 allo Stadio Comunale di Brusaporto in occasione del ventennale della Nazionale sindaci e che vedrà protagoniste la Nazionale italiana Comunicazione Digitale, la Nazionale di calcio Attori e la Nazionale di calcio Sindaci.

Tutte le informazioni in continuo aggiornamento sul sito www.pasocial.info e sui canali social e chat di PA Social. Qui il programma completo della giornata https://www.pasocial.info/ stati-generali-2/

© Riproduzione riservata

Redazione