Tornano gli Stati Generali della nuova comunicazione pubblica, come sempre organizzati da PA Social. Venerdì 15 settembre, il Castello Angioino di Gaeta ospiterà l’evento, come sempre molto atteso, in cui giornalisti, social media manager e comunicatori da tutta Italia faranno il punto sullo stato di salute della comunicazione pubblica digitale.

La realizzazione degli Stati generali, giunti alla IX edizione, avviene quest’anno in collaborazione con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, la città di Gaeta e il patrocinio di Regione Lazio e Comune di Formia. Al centro dei lavori, che prenderanno il via alle 10, un tema importante e strategico come quello del turismo. I professionisti del settore analizzeranno le novità e le buone pratiche provenienti da tutta Italia nell’ambito della nuova comunicazione pubblica via social network, chat, intelligenza artificiale, metaverso.

Dopo Roma (2015), Firenze (2016), Ancona (2017), Venezia (2018), Torino (2019), Perugia (2020), Catania (2021) e Bergamo (2022), è la volta quindi di un altro comune laziale. Il programma spazia tra turismo digitale, protezione dei dati, formazione, IA e Metaverso. Tutte le informazioni sono in continuo aggiornamento sul sito www.pasocial.info e sui canali social e chat di PA Social, che trasmetteranno in diretta l’evento.

“Gli Stati Generali sono arrivati alla nona edizione, e sono ormai una tradizione nell’attività di PA Social e nel mondo della comunicazione e informazione pubblica digitale”, afferma Francesco Di Costanzo, presidente di PA Social. “L’obiettivo è proseguire sulla strada dell’innovazione promuovendo le migliori pratiche di servizio al cittadino, anche sfruttando al meglio le nuove frontiere dell’intelligenza artificiale generativa e del metaverso e con un forte investimento su talenti e professioni del digitale”.

