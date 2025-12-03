Se non si ha fiducia dei dati tecnici usati con maestria e correttezza dai periti internazionali per avere certezza sulla causa del disastro non si possono trovare i colpevoli. Il pm ha indagato sulla incredibile e fantomatica indicazione di un presidente che la sera ha accusato la Francia e la mattina dopo ha smentito è ovvio che costui chiede al gip l’archiviazione. In tutti i paesi civili si sarebbe indagato non in base alle fantomatiche ipotesi ma sulle certezze tecnico- scientifiche.

Il pm deve indagare sulla base della sentenza della corte di cassazione e non sulle ipotesi fantasiose di qualche singolo componente della magistratura. Così si può arrivare ai colpevoli. Se non si cambia il campo di indagine imboccando il percorso giusto il gip si deve arrendere e archiviare. Il cercatore non può insistere a cercare l’oro se non c’è nella miniera, deve cambiare miniera dove l’oro c’è. Se si vogliono i nomi dei colpevoli si chieda a gran voce di seguire la scienza tecnica-giuridica e non la fantascienza.

Aurelio Misiti

© Riproduzione riservata

Redazione