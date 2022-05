Ha creduto di aver ucciso la moglie e quindi, dopo “l’omicidio”, ha chiamato i carabinieri e i tre figli per raccontare loro cosa aveva appena fatto. È la storia drammatica che arriva da Casal di Principe, in provincia di Caserta, con protagonista un anziano di 81 anni: l’uomo è stato arrestati per tentato omicidio.

La moglie allettata, anche lei 81enne, era stata strangolata dal marito, forse per stanchezza ed esasperazione dopo che per anni l’ha assistita. L’anziano, come riporta l’Ansa, pensava dunque di averla uccisa e per questo aveva chiamato i carabinieri, confessando già al telefono il delitto.

In realtà la donna è ancora viva: è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale ‘Moscati’ di Aversa. I sanitari, giunti sul posto in cui è avvenuto il “presunto delitto”, l’hanno trovata ancora in vita e l’hanno quindi trasportata d’urgenza in ospedale.

Nei confronti dell’81enne, commerciante di lungo corso, i militari non hanno potuto fare altro che mettergli le manette ai polsi: l’uomo è agli arresti domiciliari, misura convalidata oggi dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Nord.

Redazione

© Riproduzione riservata

Carmine Di Niro