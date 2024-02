Una notte di violenza a Milano. Una studentessa americana di 20 anni è stata violentata in un parcheggio di una discoteca in via Valtellina. L’aggressore, un ragazzo italiano di origini egiziane, incensurato, di 20 anni è stato arrestato quasi in flagranza di reato dagli agenti della Squadra Volante.

Studentessa violentata, l’aggressione

L’aggressione è avvenuta verso le 2.20 della notte tra venerdì e sabato, a Milano, nei pressi della discoteca Alcatraz. I due giovani si erano conosciuti all’interno del locale durante la serata, bevendo qualche drink. Poi sono usciti dalla discoteca, il giovane ha portato la ragazza in un parcheggio di un supermercato vicino. Lì si è consumata la violenza.

Ma dei passanti hanno notato la scena, richiamati anche dalle grida della giovane. A quel punto sono intervenuti degli addetti alla sicurezza della discoteca. Questi ultimi hanno bloccato il ragazzo, chiamando poi la polizia. Gli agenti della squadra volante arrivati sul posto hanno poi arrestato il giovane.

Studentessa violentata, gli abusi e l’arresto

La giovane vittima è stata portata alla Clinica Mangiagalli, dove sono stati riscontrati gli abusi. La polizia ha arrestato il 20enne con l’accusa di violenza sessuale, e ora l’arresto dovrà essere convalidato dal gip.

