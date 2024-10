Tragedia a Piacenza dove all’esterno di una scuola una studentessa di 14 anni è stata investita e schiacciata da un autobus, morendo sul colpo. La dinamica dell’incidente, avvenuto nel parcheggio del campus Raineri Marcora, è ancora tutta da chiarire ma secondo una prima ricostruzione della polizia locale non è escluso che la giovane stesse provando a raggiungere il mezzo di corsa che però stava ripartendo dopo aver chiuso le porte. Durante la manovra la 14enne starebbe stata così travolta e uccisa.

La ragazza era iscritta al primo anno della scuola alberghiera. Sull’incidente è intervenuto il preside della scuola, Alberto Mariani: “Una tragedia che colpisce il cuore non solo per il sottoscritto ma per tutto il personale dell’Istituto agrario – ha spiegato ai microfoni di Telelibertà il dirigente scolastico -. Ci stringiamo vicino ai genitori e più che essere a loro vicino e porgere le nostre condoglianze, veramente altro non possiamo fare. Non andiamo via finché la ragazza è qui perché non la vogliamo lasciare da sola”.

seguono aggiornamenti

Redazione

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo