Ore di dolore e di terrore in Germania, dove una ragazza di 14 anni è stata accoltellata, uccisa in strada mentre si stava recando alla fermata dell’autobus, e mentre l’edificio dove si sarebbe rifugiato il presunto colpevole è stato circondato dalle forze dell’ordine. La violenza si è consumata a a Illerkirchberg, un paese di neanche cinquemila abitanti a sud di Ulm, nel Baden Wuertteberg, nel Sudovest della Germania.

La notizia della morte è stata riferita dall’emittente locale Swr che ha citato fonti di polizia. La 14enne stava andando a prendere il pullman per andare a scuola. Con lei un’amica di 13 anni, anche lei aggredita. A confermare l’aggressione all’arma bianca un portavoce di polizia. Illerkirchberg è una piccola comunità, neanche cinquemila abitanti, a Ovest del capoluogo bavarese. Si trova nel distretto di Alb-Donau, vicino a Ulm, fra Stoccarda e Monaco di Baviera. Ancora tutti da decifrare il movente e il contesto dell’aggressione.

Secondo quanto scrive la Bild la violenza si sarebbe consumata intorno alle 7:30 del mattino. La ragazzina, riportano i media tedeschi, è morta in ospedale. Ricoverata con gravi ferite l’altra amica. Un uomo, considerato il presunto colpevole, dopo l’aggressione si è rifugiato in un centro di accoglienza per migranti. La polizia ha circondato l’edifico, ha fatto sapere di aver fermato il presunto colpevole e altre due persone. In corso le indagini per accertare la dinamica degli eventi.

Nessun pericolo per la popolazione, ha assicurato la polizia, dopo che le operazioni hanno liberato gli occupanti dalla casa in cui il sospetto era stato arrestato. Non è ancora stato stabilito se tra l’uomo e le due vittime ci fosse un qualche legame.

