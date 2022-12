I carabinieri hanno arrestato otto uomini accusati di uno stupro di gruppo che si sarebbe consumato a Novi, in provincia di Modena. Vittime delle violenze tre donne, che sarebbero state sequestrate e tenute come in ostaggio per una notte intera, quella tra domenica e lunedì scorso. Le indagini dei militari sono in corso. La vicenda agghiacciante ma dai contorni ancora da chiarire è stata raccontata dal quotidiano La Gazzetta di Modena.

I militari erano intervenuti ieri sulle segnalazioni di alcuni residenti. Due delle vittime, tutte di origine filippine, chiedevano aiuto tentando di uscire da una finestra del casolare dove si sarebbe consumata la violenza. Gli otto uomini, originari del Pakistan, dormivano all’interno della casa. “Il mio cane abbaiava forte. Una è arrivata a buttarsi giù e l’altra ho preso la scala e l’ho fatta scendere con la scala. Quelle donne terrorizzate urlavano dalla finestra: le abbiamo salvate“, ha raccontato un testimone alla Gazzetta di Modena.

Ai testimoni le donne hanno raccontato di essere state violentate e picchiate e che sarebbero state attirate nel casolare mentre facevano l’autostop, con la scusa di offrire loro qualcosa di caldo. “Siamo turiste: avevamo chiesto un passaggio e ci hanno imprigionato”, è la citazione che il quotidiano attribuisce alle donne. Gli uomini avrebbero anche privato le vittime dei loro telefoni per evitare che potessero dare l’allarme. Con le donne c’era anche un giovane uomo.

Le vittime, a quanto emerge, sono due donne di 40 e 50 anni e una giovane di 32 anni. Del ragazzo non si conosce l’età. I giovani sarebbero i figli delle due donne. I segni delle violenze sessuali sarebbero stati riscontrati sul posto dai sanitari del 118. Secondo quanto riferito da alcuni abitanti del posto il casolare era disabitato fino a un anno fa quando un uomo originario del Pakistan lo ha riaperto. Da quel momento è partito un via vai di connazionali sul quale i carabinieri hanno avviato accertamenti. Soltanto il padrone del casolare non sarebbe stato arrestato tra gli uomini trovati all’interno dai carabinieri.

