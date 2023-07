Successo anche per l’edizione online de Il Riformista diretto da Matteo Renzi.

Secondo la classifica di Comscore pubblicata dal mensile Prima Comunicazione, punto di riferimento per quanti si occupano di informazione e di comunicazione, a giugno Il Riformista online ha scalato ben 22 posizioni nella classifica dei siti di news italiani, passando dalla 35ma alla 23ma posizione. A marzo, quindi prima dell’annuncio della nuova direzione, Il Riformista era sessantatreesimo.

In termini di visitatori, Il Riformista ha avuto un vero e proprio picco a giugno con oltre 7.300.000 utenti unici che lo hanno visitato ed un aumento del 63% rispetto al mese precedente: è infatti il sito in Italia con la crescita più ampia. 17 milioni le pagine viste sul sito, con un incremento notevole rispetto a maggio quando erano 12 milioni e ancor di più rispetto a marzo, quando erano 5: in quattro mesi, le pagine viste si sono più che triplicate.

Questa la classifica di Comscore pubblicata ieri su Prima Comunicazione:

Soddisfazione alla notizia è stata espressa dal direttore editoriale del Riformista Matteo Renzi, dal direttore responsabile Andrea Ruggieri e dal direttore dell’edizione online Alessio De Giorgi, con i ringraziamenti ovviamente estesi a tutta la redazione, specie quella dell’online, ed a tutti i lettori.

Redazione

© Riproduzione riservata

Alessio De Giorgi