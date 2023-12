Forse non avete mai sentito parlare di SuperAllineamento, ma preparatevi: potrebbe diventare il termine più discusso e rilevante nel campo dell’Intelligenza Artificiale nei prossimi anni. Ma cosa significa esattamente e perché dovrebbe interessarci? Innanzitutto, l’allineamento nell’IA si riferisce al processo di assicurare che le decisioni e le azioni di un sistema di intelligenza artificiale siano in accordo con le intenzioni umane. Man mano che l’IA evolve, diventa sempre più capace di superare le prestazioni umane in vari settori, e ben prima dell’avvento delle Intelligenze Artificiali Generali (AGI) da molti predette, sistemi estremamente avanzati stanno già mostrando capacità che potremmo definire “superumane” in aree specifiche. Il dilemma che emerge è questo: come possiamo controllare e indirizzare un’IA che in alcuni campi è più capace di noi? Questa è la domanda fondamentale che dà vita al concetto di SuperAllineamento. Non si tratta più solo di garantire che un’IA esegua compiti specifici in modo efficiente, ma di assicurare che quando opera a livelli di intelligenza superumani, le sue azioni rimangano allineate con valori e obiettivi umani complessi.

Il SuperAllineamento, quindi, va oltre il semplice allineamento: si occupa di creare sistemi che, pur avendo capacità decisionali e di problem-solving superiori a quelle umane, rimangano fedeli ai principi etici e alle priorità stabilite dall’umanità. Le sfide in questo ambito sono immense, a partire da come definiamo i valori e gli obiettivi che vogliamo che queste IA rispettino. Assicurarci che le IA non solo comprendano, ma anche aderiscano a questi principi, anche quando operano in contesti che sfidano la nostra comprensione, potrebbe essere un problema molto più complesso di quanto immaginiamo. OpenAI, tra gli altri, sta investendo risorse significative per affrontare queste sfide, un lavoro che comprende non solo avanzamenti tecnologici, ma anche una profonda riflessione etica e collaborazione interdisciplinare, per entrare in un territorio in gran parte inesplorato, dove la tecnologia sfida i confini della nostra saggezza collettiva.

A guidare il team di OpenAI è Ilya Sutskever, co-fondatore di OpenAI e recentemente al centro della controversia che ha visto brevemente l’allontanamento del CEO Sam Altman, ed è proprio Sutskever ad aver recentemente scritto in un tweet divenuto virale la frase emblematica – vista la sua posizione – “Se valuti l’intelligenza al di sopra di tutte le altre qualità umane, ti aspetta un brutto periodo”. Il SuperAllineamento non è solo un problema di ingegneria dell’IA, ma un imperativo etico e sociale: ci interpella su cosa vogliamo che sia il futuro dell’intelligenza artificiale e, in definitiva, che tipo di futuro vogliamo per noi stessi.

Matteo Flora Professore a contratto (in Corporate Reputation, in CyberSecurity e in Data Driven Strategies) è Imprenditore, ha fondato The Fool, la società italiana leader di Customer Insight, co-fondato The Magician un Atelier di Advocacy e Gestione della Crisi, ed è Partner e co-fondatore dello Studio Legale 42 Law Firm. È Presidente di PermessoNegato APS, l'Associazione no-profit che si occupa del supporto alle vittime di Pornografia Non-Consensuale (Revenge Porn) e co-fondatore del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Digitali. È stato Future Leader IVLP del Dipartimento di Stato USA sotto Amministrazione Obama nel programma “Combating Cybercrime”, conferenziere, da anni presenta "Ciao Internet!" una seguita video-rubrica in cui parla degli Algoritmi e delle Regole che governano Rete, Macchine e Umani. Padrone di un bassotto che si chiama Bit, continua a non saper suonare il pianoforte, a essere ostinatamente Nerd e irresponsabilmente idealista.

© Riproduzione riservata

Matteo Flora