Ci risiamo. Per la seconda volta in un anno il Superenalotto rende multimilionario un altro fortunato giocatore, stavolta a Desenzano del Garda. La giocata vincente dal valore di 35,4 milioni di euro è stata siglata alla tabaccheria di via Durighello 4, e la combinazione vincente è stata: 2, 19, 23, 46, 49, 72. Numero Jolly: 71. Numero SuperStar: 88. La combinazione centrata con una schedina da 5 euro e la probabilità di azzeccare la combinazione “secca” in questo caso era di una su 622 milioni di possibili sestine.

Superenalotto, è la seconda vincita nel 2025

Soltanto pochi mesi fa era toccato a Roma far festa con la sestina 36 – 40 – 49 – 54 – 66 – 83 – jolly 14 – superstar 44: che regalò al fortunato giocatore del quartiere Prima porta ben 88.232.801,88 euro. Ad ottobre 2024 invece il 6 da 89 milioni venne centrato a Riva del Garda in provincia di Trento, con in numeri 1, 23, 44, 45, 47, 60, Jolly 14 e SuperStar 19. Sono 134 in totale le vincite con il 6 realizzate dalla nascita del Superenalotto, dal 1997 a oggi, considerando solo le vincite di prima categoria, sono stati distribuiti premi per oltre 5 miliardi di euro.

Superenalotto, quante tasse dovrà pagare il vincitore

Degli oltre 35 milioni di euro che il fortunato vincitore incasserà, non tutti finiranno nelle sue tasche. Per effetto della “tassa sulla fortuna”, circa 7 milioni torneranno nelle casse dello Stato: un secco 20%, calcolato sulla parte eccedente i 500 euro di vincita.

Superenalotto, la classifica delle vincite più alte a maggio 2025

Una vincita in grado di cambiare la vita, quella di stasera, ma arrivata a distanza di poco tempo dell’ultima e per questo non entrerà nella classifica delle dieci più importanti della storia del Superenalotto.

1 – 16/02/23 371.133.424,51 euro Bacheca dei Sistemi

2 – 13/08/19 209.160.441,54 euro Lodi (LO)

3 – 30/10/10 177.729.043,16 euro Bacheca dei Sistemi

4 – 27/10/16 163.538.706,00 euro Vibo Valentia (VV)

5 – 22/5/21 156.294.151,36 euro Montappone (FM)

6 – 22/08/09 147.807.299,08 euro Bagnone (MS)

7 – 09/02/10 139.022.314,64 euro Parma (PR) e Pistoia (PT)

8 – 17/04/18 130.195.242,12 euro Caltanissetta (CL)

9 – 10/05/24 101.511.953,21 euro Napoli

10 – 23/10/08 100.756.197,30 euro Catania (CT)

