Un sei da 89,2 milioni di euro. E’ festa grande a Riva del Garda, in provincia di Trento, dove è stata giocata la schedina del Superenalotto vincente (e dal costo di tre euro) che ha fruttato una vincita record. La fortuna ha baciato anche il punto vendita Sisal Tabaccheria Fortuna di viale dei Tigli, non molto distante dal lago di Garda, dove è stato giocato il biglietto milionario. Questi i numeri che hanno fatto la storia: 1, 23, 44, 45, 47, 60, Jolly 14, SuperStar 19.

Sei al Superenalotto, proprietario tabaccheria: “Felicissimo, non so chi ha vinto, spero in regalo”

A Riva del Garda intanto si fa festa, soprattutto nella tabaccheria vincente, mentre è partita la ‘caccia’ alla persona che ha sbarcato il lunario. Il titolare del tabacchi Fortuna, Paolo Rosà, intervistato telefonicamente da RaiNews24, manifesta la propria gioia: “Sono contentissimo, non posso molto di più: ho appreso da poco dalla televisione della vincita nella mia tabaccheria, non ho idea di chi possa essere abbiamo clienti abituali ma anche molta gente di passaggio. Mi auguro che sia qualcuno che se lo meriti e che ci possa fare un regalo”.

Superenalotto, 2024 anno da record

Quella di martedì 15 ottobre 2024 è la seconda vincita dell’anno dopo quella registrato a maggio scorso a Napoli dove il jackpot era di 101,5 milioni (con una schedina di appena due euro). In 25 anni di storia del Superenalotto, con ben 116 jackpot all’attivo, il Trentino non aveva mai centrato il sei. Adesso le uniche due regioni ancora a secco sono Molise e Valle d’Aosta.

La vittoria più alta di sempre resta è datata appena un anno fa, 2023, quando dopo una attesa di circa un anno e mezzo il sei è arrivato grazie a un sistema giocato in più di 30 ricevitorie in varie zone d’Italia (dalla provincia di Udine a quella di Avellino) per una vincita totale di ben 371 milioni di euro.

Superenalotto, comanda la Campania

La particolare classifica delle regioni più vincenti (e fortunate) di sempre vede la Campania in testa con 19 sestine in bacheca, seguita dal Lazio con 16. Terza l’Emilia-Romagna con 13, quarto il Veneto con 10 insieme con la Puglia.

