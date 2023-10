Un cadavere è stato trovato nella notte in un parcheggio abbandonato, in via Claudio, vicino lo Stadio Maradona di Napoli. Il corpo è di un uomo di 42 anni, forse precipitato da un’altezza di circa 20 metri ieri poco prima della partita tra Napoli e Milan.

Secondo una prima ricostruzione fornita alla Polizia da un amico della vittima, i due si erano intrufolati senza biglietto nei locali dello Stadio e stavano cercando di arrivare sugli spalti attraverso un cunicolo. Quando si sono trovati di fronte una trave caduta, l’amico ha desistito ed è tornato indietro. Il 42enne residente a Bacoli, in provincia di Napoli, invece, è passato e si è arrampicato, ma poi è caduto precipitando sul suolo. Il suo corpo è stato trovato solo nella notte, a partita finita, nel sottopasso Claudio.

