Sono arrivati a bordo di un’auto, parcheggiata a poca distanza dall’ufficio postale di via Michelangelo Da Caravaggio, poi armati di pistole hanno fatto irruzione all’interno della filiale di Fuorigrotta e hanno sequestrato i quattro dipendenti e i due clienti presenti. Momenti di panico si sono vissuti poco dopo le 11 di questa mattina a Napoli ma grazie all’allarme lanciato dalla Security room di Poste Italiane e al tempestivo intervento sul posto degli agenti della squadra Investigativa del commissariato San Ferdinando e della volante San Paolo 11 del commissariato di Fuorigrotta, i due banditi sono stati intercettati con i soldi (circa 600 euro) in tasca.

Il blitz dei poliziotti in moto

I due stavano fuggendo perché sentivano le sirene della polizia che si avvicinavano e non sono riusciti nell’intento di raggiugere il caveau della piccola filiale che nei mesi scorsi è stata vittima altre due rapine.

I due uomini, che hanno seminato il panico all’interno dell’ufficio postale, sono stati bloccati dal blitz tempestivo degli agenti in borghese arrivati in moto nel giro di pochi minuti. Contestualmente anche alcuni cittadini che si trovavano nella zona hanno fermato una volante per chiedere l’intervento.

Arrestati i due rapinatori: uno aveva il braccialetto elettronico

Oltre ai soldi, i due rapinatori sono stati trovati in possesso di due pistole a salve e della chiave dell’auto parcheggiata poco distante con una targa fittizia applicata. Si tratta di due uomini di 47 e 54 anni che dovranno rispondere dei reati di sequestro di persona, rapina aggravata in concorso ed evasione: uno di loro infatti aveva il braccialetto elettronico con permesso di alcune ore.

Sul posto successivamente sono giunte in supporto anche le volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, del Commissariato Bagnoli e delle UOPI (Unità Operative Pronto Intervento). L’operazione è stata vigilata dall’alto da un elicottero del VI Reparto Volo della Polizia di Stato.

