Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Milano poco dopo le 11.30 di sabato 18 dicembre. Secondo i rilievi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa di magnitudo 4.4 è stata registrata alle 11.34 a Bonate Sotto, comune in provincia di Bergamo, a una profondità di appena due chilometri. Il sisma è stato avvertito distintamente in città e in tutta provincia bergamasca. Tante le chiamate ai Vigili del fuoco e alle forze dell’ordine ma per ora non si segnalano danni.

Numerose le testimonianze sui social da parte dei cittadini. La scossa è stata avvertita sia a Milano che nella provincia, in particolare in Brianza e nel Pavese. In diverse zone della città i palazzi hanno tremato con alcune persone che sono scese in strada preoccupate. Scossa avvertita nitidamente soprattutto ai piani alti delle abitazioni.

La redazione di Tgcom24, che trasmette da Cologno Monzese, ne ha dato notizia in diretta. “E’ durata pochissimi secondi ma è stata molto forte” raccontano diversi utenti sui social. Altri riferiscono di aver sentito prima un boato e poi la scossa.

Secondo la sala operativa del Comando dei vigili del fuoco al momento non si segnalano particolari criticità a Milano. La Protezione civile verifica la situazione sul territorio.

seguono aggiornamenti

