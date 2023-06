Una scossa di terremoto è stata avvertita a Napoli, nella zona dei Campi Flegrei, poco dopo le 17.30 di giovedì 15 giugno. In attesa dei rilievi ufficiali dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa è stata avvertita dalla popolazione probabilmente perché registrata a una profondità di pochi chilometri.

Numerose le testimonianze sui social di cittadini residenti nei comuni di Pozzuoli e Quarto ma anche nei quartieri dell’area ovest di Napoli (Bagnoli, Fuorigrotta e Pianura) e nella frazione di Agnano. “Posso dire che questi terremoti hanno stancato? Non si può vivere di ansia costantemente” il commento di un utente.

AGGIORNAMENTO: La scossa, stando ai rilievi dell’Ingv, è di magnitudo 2.9. E’ stata registrata alle 17.39 a una profondità di appena tre chilometri. La scossa è stata avvertita dalla popolazione. Al momento non risultano danni a persone o cose.

Pochi giorni fa, lo scorso 11 giugno, una delle scosse più forti registrate negli ultimi mesi. Alle 8.44 ai Campi Flegrei la terra ha tremato ancora. La magnitudo registrata dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è stata di 3.6 a una profondità di 3 km.

“Cari concittadini, comprendo le preoccupazioni di oggi e degli ultimi mesi per via del susseguirsi degli eventi sismici sul nostro territorio. Non è semplice la convivenza con questi fenomeni e la scossa di questa mattina turba tutti noi. Al momento non ci sono segnalazioni di danni” aveva sottolineato il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni. La scossa oltre che ai Campi Flegrei era stata avvertita anche dai cittadini ai piani alti di Napoli.

