Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata alle 14.06 al largo della costa catanese, a una profondità di 17 chilometri. Secondo i rilievi dell’Istituto di Geofisica e Vulcanologia, i comuni più vicini all’epicentro della scossa sono Aci Castello, Valverde e San Gregorio di Catania.

Il sisma è stato avvertito dai cittadini Catania e provincia, ma anche nel territorio in provincia di Siracusa. Alcune persone si sono riversate in strada. Al momento non c’è ancora alcuna conferma di eventuali danni o crolli di edifici da parte dei Vigili del fuoco.

Numerose le segnalazione sui social tra cui sottolinea lo spavento per “la bella botta” e chi invece fa ironia sull’ipotesi di costruire il ponte sullo stretto di Messina: “Ma si, costruiamoci un ponte sopra, cosa potrà mai andare storto?”.

Altri aggiungono: “Sentito forte a Catania, durata oltre i 5 secondi direi, prima sussultorio poi ondulatorio. Nessun danno in zona”.

