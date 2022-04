Una forte scossa di terremoto è stata avvertita alle 23.07 nel Sud Italia. Il sisma, in attesa dei rilievi ufficiali dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è avvenuto sulle nel sud della Bosnia, al confine con Montenegro. Terremoto avvertito però anche in Marche, Puglia, Abruzzo, Campania, Basilicata e in altre regioni confinanti. Numerose le segnalazioni sui social network provenienti da Napoli, Ostuni, Avellino, Pescara, Lecce, Taranto. Altre testimonianze via Twitter arrivano anche dalla Romagna.

Il terremoto di magnitudo 6 ha scosso la regione meridionale della Bosnia-Erzegovina. Secondo le stime preliminari dell’European-Mediterranean Seismological Centre, l’epicentro è stato registrato nella cittadina di Mostar a 10km di profondità.

Secondo il Centro Sismologico Euro Mediterraneo, che riporta dati diversi, la scossa, di magnitudo 5.7, è stata localizzata a 42 chilometri a sudest di Mostar, a una profondità di 5 chilometri.

In Italia al momento non si segnalano danni né feriti.

seguono aggiornamenti

Redazione

